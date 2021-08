Giochi per l’estate, Libero Fun è per tutta la famiglia

Estate, tempo di vacanze, e – ammettiamolo – a volte anche di tempi morti. E infatti per molti la Settimana Enigmistica è ancora uno degli articoli fondamentali da mettere in borsa insieme agli occhiali da sole e alle creme abbronzanti. Per i più tecnologici, però, o per i più piccoli, basta un device elettronico – smartphone, table o PC – che si apre un mondo di possibilità.

Italiaonline, proprietaria tra gli altri del brand Libero.it, propone, ad esempio, Libero Fun, un portale premium con oltre 300 giochi per tutta la famiglia: un ambiente sicuro anche per i più piccoli grazie alla funzionalità di parental control e alla possibilità di creare profili KIDS che danno accesso solo a giochi selezionati.



I giochi – senza pubblicità - sono suddivisi in varie categorie: arcade, azione, avventura, carte e pedine, corsa, educativi, puzzle, simulazione e sport. I brand che firmano questi giochi e i personaggi che li animano sono tra i più noti e apprezzati sul mercato come Cartoon Network (Ben10, Paw Patrol …), Disney (inclusi Frozen, Duck Tales, La Carica dei 101…), Star Wars™, Nickelodeon (SpongeBob), Rooplay (Garfield) e Atari (Giochi Arcade).

“Nell’ultimo anno, il segmento dell’home entertainment e lo streaming in abbonamento hanno conosciuto una crescita straordinaria e le prospettive di sviluppo sono ancora molto elevate. Libero Fun è un servizio di gaming on demand che può contare su un catalogo molto ricco e titoli famosi, adatto a tutte le fasce di età: dai bambini, con molti giochi legati ai loro personaggi preferiti e giochi educativi, ai teenager, fino agli adulti. Sicurezza, flessibilità, qualità del catalogo, accesso illimitato e divertimento a prezzi contenuti, queste in sintesi le caratteristiche chiave del nuovo Libero Fun.” dichiara Domenico Pascuzzi, Marketing Director Publishing Italiaonline.

Libero Fun è Il servizio è attivabile in modalità gratuita per i primi 30 giorni, per una prova senza impegno, senza dover lasciare i dati della carta di credito, con pochi click e poca ansia.

Dopodiché il costo in abbonamento è di 2,99 euro al mese o 24,99 all’anno, (con un risparmio di oltre il 30%) che dà accesso all’intero catalogo per giocare tramite browser, su pc, tablet o smartphone, dove e quando si vuole



La piattaforma è stata creata in partnership con Azerion, leader in Europa per i casual games online.