Google investirà 5 mld in progetti green. 'Carbon free' entro il 2030

Google: piano da 5 mld per lo sviluppo green. 'Carbon free' entro il 2030

Google investirà 5 miliardi di euro in sviluppo green. Nei prossimi 5 anni il colosso di Mountain View finanzierà i progetti europei per l'economia circolare, dalla riduzione di emissioni di carbonio alla realizzazione di infrastrutture green, incentivando anche comportamenti responsabili, ad esempio con il bike-sharing.

Google, lo ha annunciato nel suo ultimo report sull'ambiente presentato da Amanda Peterson Corio, head of Emea data center energy Google, come si legge su MilanoFinanza, sosterrà lo sviluppo di nuove tecnologie per favorire, anche in termini economici, la diffusione dell’energia senza carbonio, su scala anche giornaliera e oraria. Per diventare 'carbon free' entro il 2030, la società starebbe testando un nuovo approccio orario per la verifica della corrispondenza dell’energia pulita nei suoi data center, noto come T-EAC (Time-based Energy Attribute Certificates).

Altra priorità di Google, come riporta MilanoFinanza, sarà la lotta allo spreco dell'acqua, per la quale ha stabilito nella propria sede centrale a Mountain View in California un protocollo per l'uso di acqua e per garantire la continuità operativa. Inoltre starebbe pensando a intese per la realizzazione di piattaforme da dedicare allo studio e alla risoluzione delle problematiche legate all' "oro blu".