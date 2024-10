Grande Fratello ansia: il primo eliminato del reality di Canale 5 e una festa a sorpresa. Anticipazioni

Grande Fratello, primo eliminato del reality di Canale 5. Le nomination

Grande Fratello torna in prima serata giovedì 3 ottobre su Canale 5 con Alfonso Signorini in conduzione eil duo formato da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opioniste.

Atmosfera elettrica nella Casa perchè il televoto deciderà il primo eliminato di questa edizione 2024. Chi uscirà? In nomination Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Iago Garcia e Mariavittoria MInghetti e una di loro dovrà abbandonare il gioco?

Grande Fratello, Clarissa Burt racconta il grande amore con Massimo Troisi

Prima dell'esito del televoto, tante i momenti attesi. Clarissa Burt racconterà agli spettatori del Grande Fratello il grande amore che l'ha legata a Massimo Troisi, ancora oggi fonte di sofferenza. Amanda Lecciso, invece, sarà protagonista di una sorpresa.





Grande Fratello, Carmen Russo: festa di compleanno a sorpresa

E ancora. Il Gf feteggia: Enzo Paolo Turchi e gli altri inquilini, a loro insaputa, stanno preparando un regalo per il compleanno di Carmen Russo, che sarà presente durante la puntata e farà una sorpresa al marito.

Grande Fratello, le anticipazioni della puntata

Infine, spazio nella puntata in onda nel prime time di Canale 5 del Gg gli sviluppi del feeling tra Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Javier Martinez. Il comportamento della ballerina fa discutere: si dichiara libera, ma c’è qualcuno che l’accusa di ambiguità.