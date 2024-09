Harry Potter, HBO prepara il reboot e cerca i nuovi Harry, Hermione e Ron

Harry Potter, in produzione una nuova trilogia. HBO ha aperto i casting per i nuovi Harry, Hermione e Ron

Per tutti i volti di Harry Potter, Ron Wisley ed Hermione Granger sono rispettivamente quelli di Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson ma le cose sono destinate a cambiare. HBO sta infatti preparando il reboot di Harry Potter con nuovi protagonisti. La produzione ha già avviato i casting. Si cercano bambini tra 9 e gli 11 anni nell'aprile 2025 e che abitino nel Regno Unito o Irlanda. L'annuncio è stata dato dalla stessa creatrice della sagra letteraria, J.K. Rowling, tramite i suoi profili social.

"Ci impegniamo per realizzare un casting inclusivo e variegato. - si legge nell'annuncio di HBO - Per ciascun ruolo siete pregati di inviare performer qualificati, senza tener conto di etnia, sesso, disabilità, razza, orientamento sessuale, identità di genere e altro". La produzione sembra quindi voler puntate all'inclusività scelta che non mancherà di suscitare qualche critica da una parte del pubblico.