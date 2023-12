Heinz dedica il suo nuovo spot ai paninari dello stadio di San Siro

Heinz, in onda il nuovo spot che celebra i paninari di San Siro

Heinz presenta la nuova campagna di comunicazione firmata dall’agenzia Dude e dedicata al racconto che ruoto attorno alla figura dei paninari che popolano lo spazio antistante allo stadio San Siro di Milano.

“Abbiamo voluto rendere omaggio ai veri eroi degli stadi, che lavorano ininterrottamente per rendere ogni partita un momento fantastico e indimenticabile. In fondo è la stessa cosa che facciamo con le nostre salse, aggiungere gusto per rendere l’esperienza unica”, spiega Fiamma Odette Sinibaldi, Senior Brand Manager Sauces, The Kraft Heinz Company.

L’iniziativa prende il claim “Proud Sponsor of Calcio Mangiato”, un neologismo che lega il brand a tutti quei momenti in cui il mondo del calcio incontra quello del cibo. Il racconto si concentra sulle storie di tre paninari di San Siro e del loro paradosso, essere ogni domenica così vicini alla propria squadra, senza mai poter entrare allo stadio.

GUARDA IL VIDEO

Per questo, Heinz ha dato a Mauro, Sofia e Ruggiero (questi i nomi dei 3 paninari protagonisti dell’attivazione) la possibilità di entrare per la prima volta insieme allo stadio, vedere la partita da bordo campo e sentire il caloroso ringraziamento di tutto San Siro tramite uno speciale annuncio dello speaker.

Inoltre, come scrive Engage, con il coinvolgimento di 3 “sostituti” d'eccezione, Ruben Bondì di Cucina Con Ruben, Federico Fusca e Lello di Chef in Camicia, i truck hanno continuato a funzionare normalmente, accompagnati dal gusto delle salse Heinz.

“La lista di brand che in un modo o nell’altro provano a legarsi al mondo del calcio è praticamente infinita”, commenta Livio Basoli, Chief Creative Officer & Partner di Dude Milano, che prosegue: “Ma sono pochissimi quelli che possono vantare un vero legame con questo sport e ancora meno quelli che hanno qualcosa di nuovo da dire. Con “Calcio Mangiato” abbiamo dato il via con Heinz a una vera e propria piattaforma creativa che ci mostra un lato inedito, ma universale, di questo sport: quello dove cibo e calcio si incontrano, dando vita a storie veramente uniche. Stadium Heroes è solo la prima, ma siamo impazienti di raccontarne molte altre”.

Come riporta Engage, il video-racconto dell’operazione è in pianificazione, a cura di Carat, dal 23 dicembre, su Youtube, sui social Heinz ed in adv sulle addressable TV con un formato long e dei cutdown brevi. La campagna verrà amplificata anche tramite i canali social degli influencers chef attivati per l’operazione con interviste e ricette realizzate ad hoc. “Heinz e Dude”, si legge infine nel comunicato, “sono pronti a scendere in campo in tutta Italia per celebrare l’amore irrazionale che lega cibo e calcio nel 2024”.