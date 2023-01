Il governo chiude Itsart, la “Netflix italiana” voluta da Franeschini

Itsart messa in liquidazione dal governo

La piattaforma Itsart è stata messa in liquidazione dal governo lo scorso 29 dicembre. Doveva essere la “Netflix della cultura italiana”, così la definì l’allora ministro della Cultura Dario Franceschini.

La notizia è arrivata solo con il nuovo anno. Il titolare del dicastero della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha deciso di non finanziare più il progetto.

"Bene ha fatto il governo Meloni a mettere in liquidazione l’Itsart. Il progetto fallimentare voluto da Franceschini è stato da sempre denunciato da FDI con numerosi atti sottolineando - come giá fece il CDA Rai con Rossi e Salini che negò l'inclusione della Rai - come rappresentasse un progetto di business superato, rispetto il potenziamento di RaiPlay sul modello inglese della BBC o pubblico-privato francese, aggregando le produzioni nazionali su un'unica piattaforma in grado di competere con gli over-the-top. Eravamo l'unica