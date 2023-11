Il Grande Fratello si sposta, svolta Mediaset per favorire Gerry Scotti

Mediaset, il Grande Fratello si sposta al giovedì. Rumor

Alfonso Signorini fa posto a Gerry Scotti. Nulla è ancora certo, ma come riporta TvBlog i palinsesti di Mediaset potrebbero subire una modificare a dir poco clamorosa.

Secondo le indiscrezioni, il Grande Fratello, reduce da un inizio di stagione piuttosto deludente con risultati in termini di share inferiori alle aspettative, potrebbe lasciare il proprio posto il mercoledì a “Io Canto Generation”.

Il nuovo programma condotto da Gerry Scotti, infatti, dovrebbe partire giovedì 16 novembre, mentre il “Gf” dovrebbe andare dunque in onda mercoledì 15 novembre in prima serata su Canale 5, con la sua ultima puntata doppia. Poi dalla settimana successiva, scrive TvBlog, e fino al termine delle festività natalizie, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda solo il lunedì sera.