Sinner, il tennista sbarca su TikTok e YouTube ed è già boom di iscritti e visualizzazioni

Jannik Sinner diventa sempre più social. Il tennista altoatesino apre un canale su YouTube e un profilo su TikTok

Jannik Sinner dopo la vittoria agli Australian Open ha deciso di ampliare la sua strategia di comunicazione aprendo i suoi profili social anche su TikTok e YouTube. L'obiettivo del tennista numero uno al mondo è ovviamente quello di raggiungere un pubblico sempre più ampio, compresi anche i giovanissimi.

Il primo video pubblicato Sinner su YouTube si intitola "Jannik Sinner: Winning my second Australian Open title!" e lo vede direttamente protagonista. Il tennista apre infatti la porta della sua camera d'hotel a Melbourne per mostrare la preparazione alla finale del torneo.

Su TikTok, invece, non sono ancora presenti video. Il profilo presenta solo la descrizione "Tennis player" accompagnata dalla bandiera tricolore e dall'emoticon della volpe, diventata il simbolo del tennista altoatesino.