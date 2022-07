La corte del Delaware dà il via libera alla causa di Twitter contro Musk

Via libera della corte del Delaware alla causa di Twitter contro Musk

La corte del Delaware ha stabilito un processo accelerato per la causa intentata da Twitter per chiedere a Elon Musk di rispettare la sua acquisizione da 44 miliardi di dollari. Il processo si terrà in ottobre e la corte prevede che ci vorranno cinque giorni per arrivare alla sentenza. Twitter e Musk avevano presentato in tribunale proposte concorrenti per la data del processo, con il patron di Tesla che spingeva per un processo a febbraio. Il giudice Kathaleen McCormick della corte del Delaware ha stabilito che le parti erano in grado di gestire un processo accelerato anche per evitare danni a Twitter, in quanto società pubblica. "La realtà è che il ritardo minaccia un danno irreparabile per i venditori", ha dichiarato il giudice che ha chiesto alle parti di definire il calendario del processo che ha fissato in cinque giorni. Musk aveva chiesto un processo di due settimane a febbraio mentre Twitter puntava su un processo di quattro giorni a fine settembre. Il titolo Twitter balza del 3,44% a Wall Street dopo che la Corte del Delaware ha fissato un "processo accelerato" per stabilire se la decisione di Elon Musk di sospendere l'acquisto della piattaforma social sia da giudicarsi legale o meno. Al contrario, crollano le azioni di Tesla che cedono il 3,33%.