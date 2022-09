La7, si parte col ritorno di Lilli Gruber. Prende il via la nuova stagione

Il week-end 10 e 11 settembre vedrà inoltre il ritorno di In onda affidato alla coppia Concita De Gregorio e David Parenzo

Dopo un’estate sempre accesa con ascolti in crescita in tutte le fasce (3,37% di share +28% nel totale giornata e 4,7% + 24% in prime time) prende il via la nuova stagione de La7, che avrà, come sempre, al centro il racconto del Paese con approfondimenti e informazione ma anche nuovi programmi di intrattenimento.

Lunedì 5 settembre riparte Otto e mezzo di Lilli Gruber con il consueto appuntamento alle 20.30 nell’access prime time.

Nello stesso giorno (5/9) si riaccendono anche i programmi del daytime come L’Aria che Tira condotto da Myrta Merlino e Tagadà con Tiziana Panella nonché proseguono Coffé Break con Andrea Pancani e Omnibus ad aprire la giornata.

Nella prima settimana di settembre ripartono poi i prime-time della Rete: martedì 6 Giovanni Floris con il suo DìMartedì, giovedì 8 sarà la volta di Corrado Formigli con Piazzapulita e venerdì 9 torneranno Diego Bianchi con Makkox e la “la banda” di Propaganda Live. L’11 settembre toccherà poi a Massimo Giletti con il suo Non è l’Arena a completare le ripartenze della prima serata.

Il week-end 10 e 11 settembre vedrà inoltre il ritorno di In onda affidato alla coppia Concita De Gregorio e David Parenzo che riprendono nella consueta collocazione del fine settimana dopo il mese di agosto che ha visto al timone del programma giornalmente Marianna Aprile e Luca Telese.

Il 12 settembre sarà la volta di Lingo, il game-show condotto da Caterina Balivo, una delle grandi novità della stagione che andrà in onda dal lunedì al venerdì nella fascia preserale. Un format nuovo, di parole, alla riscoperta della lingua italiana, in stile enigmistica e di grande intrattenimento.

Il 14 settembre in prima serata debutterà poi il programma di storia e cultura di Aldo Cazzullo dal titolo Una giornata particolare: format originale di La7, nel quale il giornalista accompagnerà i telespettatori in un appassionante viaggio in una giornata cruciale di un personaggio storico; un giorno che ha segnato o cambiato la sua storia, e in molti casi di tutta l’umanità.

Il mese di settembre, con le elezioni, vedrà La7 impegnata ancor di più nel racconto della politica e degli esiti del voto. Il week end elettorale si aprirà venerdì 23 settembre con lo speciale del Tgla7 con le interviste finali a tutti i leader e culminerà domenica 25 e lunedì 26 con l'attesa #maratonamentana per seguire ogni momento di questa tornata elettorale dalla chiusura dei seggi ai risultati.

A concludere il rush finale sul voto, lunedì 26, dopo Otto e Mezzo, andrà in onda lo speciale di Propaganda Live.

AL VIA LA NUOVA STAGIONE SU LA7

5 SETTEMBRE OTTO E MEZZO

6 SETTEMBRE DIMARTEDì

8 SETTEMBRE PIAZZAPULITA

9 SETTEMBRE PROPAGANDA LIVE

11 SETTEMBRE NON E’ L’ARENA

12 SETTEMBRE LINGO

14 SETTEMBRE UNA GIORNATA PARTICOLARE

23 SETTEMBRE SPECIALE TGLA7 PRE ELETTORALE

25/26 SETTEMBRE #MARATONAMENTANA

26 SETTEMBRE SPECIALE PROPAGANDA LIVE POST VOTO