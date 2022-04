Laura Pausini, tra il film e l'ultimo disco: "Sono arrabbiata con me stessa"

Laura Pausini, tra il film in uscita e l'ultimo disco che non riesce a completare: "Sono bloccata da due anni"

Sono passati quasi 30 anni da quella sera del 26 febbraio 1993. Laura Pausini, a neanche 20 anni, vince il Festival di Sanremo 1994 e dà il via a una delle carriere più fortunate della storia della musica italiana. Ma facciamo un salto avanti e torniamo al presente. La cantante emiliana sta per tornare nelle nostre case, questa volta non con un concerto, ma con un film totalmente dedicato alla a lei.

“Laura Pausini – Piacere di conoscerti”, questo il titolo della pellicola che, ci tengono a ricordare, non è un “biopic”, ma il racconto della vita e della carriera dell’artista con molti risvolti mai raccontati. Il film ripercorre la vita di Laura, calata nei panni di sé stessa madre single, ceramista e cantante di pianobar in un viaggio più che introspettivo.

Ma da cos’è nata l’idea del film? A rivelarlo, come riporta il Fatto Quotidiano, è proprio Laura Pausini. “Nel febbraio 2020, una notte, mi sono svegliata e ho iniziato a scrivere sul mio telefono questa storia che è nella mia testa da 29 anni. Ho avuto tanto tempo per darmi delle risposte e mi sono immaginata tante volte come poteva essere la mia vita se non fossi stata famosa. Così ho accettato la proposta di Amazon e con Ivan Cotroneo – che non conoscevo – ci siamo messi a lavorare".