Lavoro e giovani, la campagna di comunicazione firmata dagli studenti IED

Primo progetto mediatico della pubblica amministrazione realizzato in smart working e approvato in video conferenza

La ricerca di un lavoro e la voglia di fare impresa non si fermano mai,

nemmeno ai tempi del coronavirus. E così ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del

lavoro e l’ Ente Nazionale per il Microcredito (Enm) si affidano alla creatività degli studenti

dell'Istituto Europeo di Design (IED) e inaugurano la Fase 2 dell’emergenza pandemica con una

nuova campagna di comunicazione dei progetti YES I Start Up, per la formazione all’autoimpiego

e SELFIEmployement, per l’avvio e il finanziamento di attività imprenditoriali. Entrambi i

progetti sono rivolti ai Neet (Not in Education, Employment or Training): giovani fino a 29 anni

che non lavorano, non studiano e non frequentano percorsi di formazione professionale. In Italia

sono oltre 2,1 milioni, da diversi anni il numero più alto in Europa.

