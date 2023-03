LOL 3, via libera alla terza stagione: tutte le anticipazioni e dove vederlo

LOL 3: quando esce, quali sono i partecipanti e tutti gli altri dettagli sul programma

Sono finalmente disponibili i primi episodi di LOL 3 - Chi ride è fuori, il programma evento di Amazon prime. Le prime due edizioni hanno avuto un successo incredibile e ci sono ottime premesse che sarà così anche per la terza. Il gioco ha una sola regola: non si può ridere. Il premio da 100mila euro poi viene devoluto in beneficienza a un ente scelto dal vincitore. A dirigere lo show ci sarà ancora una volta Fedez con il sostegno di Franck Matano. La prima edizione di LOL è stata vinta Ciro Priello dei The Jackal mentre la seconda da Maccio Capatonda.

LOL 3 si compone di 6 episodi diretti da Alessio Pollacci, lo stesso regista del Grande Fratello. "LOL è un programma che si evolve nel tempo del gioco. - ha detto Pollacci - Le reazioni spontanee dei concorrenti sono dovute proprio a questo. Gli effetti speciali che si vedono in scena li piazziamo spesso all'insaputa dei conduttori, per sorprendere anche loro".

LOL 3 uscita

Le prime 4 puntate di LOL sono disponibili dalla mattina di giovedì 9 marzo 2023. I due episodi finali invece si potranno seguire in streaming dal 16 marzo 2023.

LOL 3 cast

Anche quest'anno sono 10 i concorrenti al gioco. Il cast di LOL 3 prevede:

Herbert Ballerina (all'anagrafe Luigi Luciano)

Fabio Balsamo dei The Jackal

Cristiano Caccamo

Paolo Cevoli

Nino Frassica

Luca Bizzarri

Paolo Kessisoglu

Marta Filippi

Brenda Lodigiani

Marina Massironi

Maccio Capatonda, vincitore della scorsa edizione di LOL e realizzatore della sigla di quest'anno, eredita il ruolo di Lillo come disturbatore. Il suo personaggio sarà Riposaman, il supereore con "la supervoglia di non fare un cavolo".

LOL 3 trailer