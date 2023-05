Mentana perde la voce in diretta, silenzio imbarazzante al Tg La7. VIDEO

Tg La7, silenzio imbarazzante in diretta. Mentana perde la voce mentre legge i titoli del notiziario. GUARDA IL VIDEO

Enrico Mentana rimane senza voce. Durante l’edizione serale del TgLa7 di martedì 23 maggio, il direttore ha dovuto vedersela con un brusco colpo di tosse che gli ha impedito di parlare per un paio di minuti.

L’imbarazzante inconveniente è avvenuto proprio quando Mentana stava per leggere i titoli del notiziario delle 20. Il direttore, prima chiude una notizia con un piccolo colpo di tosse, poi resta ammutolito (con qualche lamento in sottofondo) per circa un minuto fino a quando le immagini non smettono di scorrere.

Mentana perde la voce in diretta, guarda il video

Poi, una volta ricomparsa la voce, al rientro in studio “Chicco” ha alleggerito il momento d’imbarazzo in diretta ironizzando: “Vabhe, stasera i titoli li avete dovuti leggere da soli perché la voce se n’è andata sul più bello. Però poi torna”.