Metsola, Setta, Leotta: tutti i vip che hanno scelto la Puglia

Dalle rose di Monica Setta alla pizza violetta di Roberta Metsola fino al cocktail lavanda di Diletta Leotta, la Puglia vip 2024 si è fatta notare nella lussuosa masseria Torre Maizza di Rocco Forte che ha avuto la più alta densità di mondanità agostana. Il 5 di questo mese ha aperto le danze la conduttrice brindisina Monica Setta con una faraonica festa di compleanno con fiumi di champagne Heidesiek e 2.500 rose colombiane per allestire il tavolo imperiale della cena placée. Spettacolo di fuochi d'artificio e disco dance anni '60 fino a tarda notte sulle note dello chansonnier Siciliano Carmelo Padellaro.

Qualche giorno dopo, sempre a Maizza, è sbarcata Diletta Leotta, ospite al compleanno del fotografo salentino Giampaolo Sgura. Allunga la vacanza con amici tra bagni in piscina e giornate di mare al Lido Bambù innamorandosi del cocktail Lavanda a base di erbe aromatiche e violetta. Partita la Leotta arriva la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola preceduta la sera di Ferragosto da un lungo sopralluogo della Digos. Vacanze blindate per Metsola e family con uno sfizio : la pizza con gamberi denominati "violetta" e il primo piatto a base di laganari con fiori di zucca. Altri vip sono in arrivo ma dal top manager Franco Girasoli non trapela alcuna conferma. "La riservatezza per noi è la base dell'accoglienza nella maison" dice. Ma si sa che sabato 24 è in agenda al Lido Bambù un altro pranzo di Monica Setta che martedì 27 porta in prima serata il suo successo tv "Storie di donne al bivio" su RAI2. Chi ci sarà tra gli invitati? Insomma, la Puglia mondana continua a vivere almeno fino a fine mese.