"Mio padre Lino Banfi è stato molto malato, ora sta meglio"

"Mio padre Lino, non lo abbiamo voluto dire finora, è stato male. Ci ha fatto preoccupare ma adesso sta bene ed è felicissimo di diventare super nonno di una bimba". Rosanna Banfi racconta a Monica Setta nella puntata di mercoledì 25 di Storie di donne al bivio su RAI2 la dolce attesa della nipotina per cui si sta decidendo il nome. "Nascerà a inizio anno e sicuramente non si chiamerà Lucia come mia madre o Antonella come la nonna paterna. Né si chiamerà Nunzia che è il mio vero nome" scherza la Banfi "io la attendo facendo già spese per il corredino. Ho comprato tutine, scarpine e tanto altro. Ma il dono più bello è una copertina lavorata all'uncinetto che mia madre mi aveva regalato per Virginia e che ora passerà alla bimba che sta per nascere. Farò a Virginia un altro regalo importante. Sto facendo un'altra coperta con i maglioni di mio padre Lino e la regalerò a mia nipote "