Mondadori, ok azionisti a bilancio 2023 e dividendo. Marina Berlusconi presidente e Porro ad

Mondadori, ok azionisti a bilancio 2023 e dividendo

Sono stati confermati i vertici di Mondadori, Marina Berlusconi e Antonio Porro. L'assemblea degli azionisti di Mondadori ha approvato il bilancio di esercizio 2023 e la distribuzione di un dividendo di 0,12 euro per azione, in crescita del 9% rispetto all'esercizio precedente, e nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il consiglio è stato eletto sulla base delle liste presentate dall’azionista Fininvest, titolare di 139.355.950 azioni corrispondenti al 53,299% del capitale sociale e al 69,853% dei diritti di voto, e da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali che detengono complessivamente 15.660.100 azioni pari al 5,989% del capitale sociale. La lista di maggioranza - fa sapere una nota del gruppo - ha conseguito 79,40% dei voti espressi in assemblea.

Mondadori, nuovo cda. Marina Berlusconi presidente e Antonio Porro ad

Del nuovo cda, oltre alla presidente Berlusconi, fanno parte 10 consiglieri della lista di maggioranza presentata da Fininvest: Antonio Porro, Pier Silvio Berlusconi, Alessandro Franzosi, Danilo Pellegrino, Elena Biffi, Francesco Currò, Cristina Rossello, Paola Elisabetta Galbiati, Marina Rubini, Riccardo Perotta e Pietro Bracco, della lista di minoranza.

Al termine dell'assemblea, il cda di Arnoldo Mondadori, presieduto da Marina Berlusconi, ha nominato Antonio Porro amministratore delegato e direttore generale.