Mondiali Sci, Shiffrin riscrive la storia: on air lo spot di Barilla

Mondiali Sci, Shiffrin vince l'87esima gara e riscrive la storia. Barilla celebra l'atleta con uno spot

L'atleta e medaglia d'oro olimpica Mikaela Shiffrin ha battuto il record di vittorie in Coppa del Mondo, riscrivendo la storia dello sci e conquistando il titolo della sciatrice con più medaglie d'oro di sempre ai Mondiali. Vincendo il suo 87° titolo, Shiffrin è diventata una leggenda a tutti gli effetti battendo il record detenuto per 34 anni dallo sciatore svedese Ingemar Stenmark, primo per 86 volte.

Questa vittoria segna la fine di un inseguimento durato quasi un decennio, da quando Mikaela è entrata in scena nel 2011: sono trascorsi ormai 12 anni dalla nascita di questo forte legame in cui Shiffrin e Barilla hanno sempre condiviso priorità e valori.

Guarda il video firmato da Publicis Italy / Le Pub

Fin dall'inizio, infatti, Barilla è al fianco di Mikaela per sostenerne i successi consolidando negli anni un legame di affetto fondato su sincerità, dedizione e passione, in pista come nella vita. Per celebrare il titolo mondiale e augurare all'atleta il meglio per le sue imprese future, Barilla ha lanciato un progetto speciale con la consulenza strategica e creativa di Publicis Italy / Le Pub.

Se alla base del successo c'è sempre un'ottima ricetta, per l'occasione BluRhapsody by Barilla ha ideato, in edizione limitata, 87 pezzi di uno speciale pack dedicato a Shiffrin con all'interno una pasta a forma di "8" e "7" che onora il successo in Coppa del Mondo.