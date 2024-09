Newsroom, anticipazioni: tutti i pericoli del Fentanyl

Newsroom, anticipazioni: questa sera si parlerà della "droga degli zombie" che sta arrivando in Europa

C'è una droga che sta mettendo a rischio la vita di una generazione di americani: il Fentanyl. Di questo si parlerà nella puntata di mercoledì 4 settembre di Newsroom, in onda in prima serata su Rai3, con Monica Maggioni.

Ogni giorno in America è come se cadesse un aereo con a bordo 200 persone, con la differenza che queste persone muoiono di overdose da Fentanyl. Sono più di 70 mila ogni anno le vittime della "droga degli zombie", e per gli americani compresi tra i 18 e 45 anni è già diventata la principale causa di morte. Tutto è cominciato dalla fine degli anni Novanta e oggi la situazione è gravissima, senza controllo. Ma cosa è successo e perché si è arrivati a questo punto? Con un reportage dagli Stati Uniti, un'analisi della situazione, con testimonianze dirette, e scienziati e investigatori che spiegheranno cos’è il Fentanyl e quali siano i devastanti effetti, tanto più che ora è arrivato anche in Europa.