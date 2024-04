Oroscopo di oggi 11 aprile 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 11 aprile 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 11 aprile 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Sarai un campione per le donne poiché la dea Venere nel tuo segno si allinea con il guerriero Pallade nella tua nona casa idealistica, dandoti il ​​potere di parlare a loro nome. Le tue parole potrebbero ispirare qualcuno ad ampliare il proprio punto di vista. Non sottovalutare il valore dei modelli di ruolo. Una donna formidabile nella tua cerchia può offrirti incoraggiamento che ti aiuta a riconoscere di cosa sei capace. Preparati a migliorare la tua visione di ciò che puoi fare. Una congiunzione Sole-Mercurio nel tuo segno può elevare l'osservazione dell'ombelico a una forma d'arte. Utilizzerai molte capacità intellettuali cercando di risolvere una preoccupazione personale. Probabilmente sei troppo vicino alla questione per vederla obiettivamente.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Acquisirai informazioni sui desideri nascosti mentre Venere e Pallade percettiva si allineano nelle case delle emozioni. Presta attenzione a ciò che ti dice il tuo cuore e cerca modi per soddisfare i tuoi desideri più profondi. È il momento perfetto per elaborare una strategia per realizzare il desiderio del tuo cuore. A volte vale la pena essere proattivi. Non puoi sempre aspettare che l'altra persona faccia una mossa. I sogni possono offrire un tesoro di intuizioni sulla tua situazione mentre il sole incontra il curioso Mercurio nel tuo regno subconscio. Sii attento alle intuizioni che risolvono un mistero o ti aiutano a comprendere meglio te stesso. Anche un'intuizione o un momento divertente possono essere illuminanti. Fidati del tuo intuito.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ti divertirai a stare con persone che sono sulla tua lunghezza d'onda intellettuale mentre la socievole Venere si sincronizza con Pallade strategico nelle tue zone interpersonali. Trarrai beneficio dalla collaborazione con donne intelligenti per raggiungere un obiettivo condiviso. Una congiunzione Sole-Mercurio nella tua casa della comunità suggerisce che tu e i tuoi amici o colleghi lavorerete allo stesso modo quando lavorerete a un progetto di collaborazione. Sarà divertente lavorare insieme per realizzare un piano entusiasmante. Anche se operi sulla stessa lunghezza d'onda, il gruppo nel suo insieme potrebbe non essere molto obiettivo. Il feedback di qualcuno non coinvolto nel tuo progetto può essere incredibilmente utile. Tutti i segnali indicano che c'è qualcosa che ti è sfuggito.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

C'è un'atmosfera simpatica con i colleghi mentre l'amichevole Venere e l'intelligente Pallade si sincronizzano nei tuoi settori professionali. Troverai facile lavorare con gli altri per definire strategie ed eseguire attività, rendendo l'esperienza piacevole a tutto tondo. Avrai voglia di sapere dove sta andando la tua carriera quando il Sole e Mercurio si incontrano nell'intraprendente Ariete. Prima di discutere le tue aspirazioni con il tuo capo o con qualcuno nel tuo campo, dovresti considerare attentamente ciò che stai cercando. Altrimenti, potresti cogliere al volo la prima opportunità che ti si presenta. L'obiettività non sarà il tuo punto forte in questo momento. Trarrai beneficio dal parlare con qualcuno che può aiutarti a capire le tue opzioni.