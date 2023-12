Otto e mezzo, Floris fa meglio di Gruber. Lilli, mai assentarsi: al ritorno non trovi neanche la sedia

Ascolti tv, Floris batte Gruber a Otto e mezzo. Lilli deve ricordare la vecchia lezione: mai assentarsi...

Colpo di scena. Giovanni Floris, in sostituzione di Lilli Gruber, assente alla conduzione di "Otto e mezzo" questa settimana per un lutto in famiglia, sta ottenendo risultati oltre le aspettative. Negli ultimi tre appuntamenti andati in onda il 20, 19 e 18 dicembre, la star di La7 e volto di "DiMartedì" ha archiviato rispettivamente l'8,1%, l'81% e un exploit del 9,2% di share con quasi 2 milioni di telespettatori.

Risultati, questi, non solo all'altezza del nome di "Otto e mezzo", ma anche superiori a quelli raggiunti dalla stessa conduttrice "titolare" Lilli Gruber. Sì, perché se confrontati con le ultime tre puntate condotte dalla giornalista si può notare come quelli di Floris siano ancora più brillanti. Nel dettaglio, la Gruber, le ultime tre volte che è stata in onda alla guida del talk show di La7 ha archiviato il 7,9%, l'8% e l'8,9% di share per un totale di 1 milione e 800 mila spettatori.

Lilli, ormai veterana del giornalismo e della televisione (è entrata in Rai nei primi anni '80), deve ricordarsi la vecchia lezione: non bisogna mai assentarsi lasciando libera la propria poltrona. Qualcuno potrebbe occupare il posto e, al proprio ritorno, si corre il rischio di non trovare più neanche la sedia. Forse questo non sarà il casa di Lilli, ma i buoni ascolti raggunti da Floris potrebbero far venire delle strane idee al patron Urbano Cairo. Chissà...