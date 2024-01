Paola Perego, momenti di terrore: operata d'urgenza per un tumore al rene

Paola Perego choc, operata d'urgenza per un tumore al rene. I dettagli

Momenti di paura per Paola Perego. La conduttrice ha subito un intervento di nefrectomia parziale in seguito alla scoperta di una neoplasia in uno stadio iniziale. Attraverso un post su Instagram, Perego ha ringraziato il Prof. Gallucci e il suo team medico per l'operazione, sottolineando l'importanza della prevenzione.

Numerosi amici e colleghi, tra cui Simona Ventura, Valeria Graci, Mara Venier, Lorella Cuccarini, Salvo Sottile, Barbara D'Urso, Paola Turci, Marina Perzy, Rita Dalla Chiesa, Ezio Greggio, Alberto Matano, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, hanno inviato messaggi di sostegno e auguri.

Nel post, Perego ha condiviso una foto del suo letto d'ospedale con una flebo. Al momento non sono noti i tempi di recupero, ma è previsto un periodo di convalescenza per il pieno recupero della forma fisica.