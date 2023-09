Piazzapulita, ospiti stasera: il bilancio sul primo anno di Meloni

Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli farà il punto sul primo anno di Governo Meloni

Oggi 28 settembre 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata la giornalista Selvaggia Lucarelli; il professore dell'Università Bocconi di Milano Tito Boeri; Paolo Mieli; lo storico dell'arte Tomaso Montanari; Flavia Perina (La Stampa); Francesco Specchia (Libero); Marco Furfaro (PD) e Flavio Tosi (FI). Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui un bilancio del primo anno di Governo Meloni. Le promesse su economia, immigrazione e sicurezza. Qual è il bilancio reale?