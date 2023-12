Piazzapulita, ospiti stasera: speciale sulla guerra a Gaza

Piazzapulita, ospiti stasera: il racconto sulla guerra tra Hamas e Israele con uno sguardo inedito

Oggi 21 dicembre 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera uno speciale sulla strage di Hamas in Israele del 7 ottobre è quello che si potrebbe definire l'11 settembre israeliano.

Dopo il massacro, è scoppiato nuovamente il conflitto a Gaza. Gli ospedali allo stremo. Le migliaia di morti tra i civili. La fine delle scorte alimentari e del carburante. Gli ostaggi israeliani rilasciati e quelli ancora intrappolati. La tregua momentanea alla quale sono seguiti nuovi e ancora più intensi bombardamenti.

Quale futuro per la Striscia? Quanto a lungo ancora pioveranno le bombe di Israele senza che si raggiunga un accordo a livello internazionale per un cessate il fuoco definitivo? Le telecamere di Piazzapulita hanno raccontato il conflitto tra Israele e Palestina dentro e fuori dalla Striscia. Corrado Formigli ricostruisce questi mesi di guerra in un percorso filmato con anche nuove immagini inedite.