Pornhub rilevato da Rocco Meliambro, imprenditore italocanadese della cannabis

Pornhub passa di mano: MindGeek acquisita da Ethical Capital Partners

Pornhub - o meglio MindGeek, azionista di maggioranza di una serie di piattaforme e studi di streaming pornografico - è stata acquisita da Ethical Capital Partners. Il fondo di private equity, con sede a Ottawa, è stato costituito l’anno scorso e fa sapere di essere focalizzato sulle aziende tecnologiche che «presentano complessità legali e normative e che danno valore alla trasparenza e alla responsabilità».

Ethical Capital Partners di Rocco Meliambro prende Pornhub

Ethical Capital Partners è guidata dall’imprenditore italo-canadese Rocco Meliambro (noto per gli investimenti nel settore della cannabis) e dall’avvocato penalista Fady Mansour. Tra i soci dello studio figura anche Derek Ogden, sovrintendente capo in pensione della Royal Canadian Mounted Police. «L’industria dell’intrattenimento per adulti sarà sempre oggetto di un significativo controllo legale e normativo», ha spiegato Ogden nel comunicato. «Le nostre analisi precedenti alla chiusura hanno rivelato che MindGeek opera in modo legale e responsabile. Non vediamo l’ora di comunicare il percorso futuro di MindGeek e delle sue partecipazioni».

Ethical Capital non ha reso noti i suoi investitori, ma ha confermato che tra questi non figurano gli ex proprietari di MindGeek Bernd Bergmair, Feras Antoon e David Tassillo che, stando a quanto ha riportato un portavoce, non saranno più coinvolti nella società.

Pornhub è stato il 12esimo sito web più visitato al mondo nel 2022 secondo la società di analisi del traffico Similarweb.

