Mondadori, utile record a 52 mln: venduta la quota del Giornale. Ecco a quanto

Mondadori, boom degli utili (+18%). Venduta la quota del 18,4% del quotidiano il Giornale. Ecco a quanto

Il gruppo Arnoldo Mondadori Editore archivia il 2022 con un utile netto, dopo la quota di pertinenza di terzi, pari a 52,1 milioni di euro, in crescita del 18%.

Lo rende noto il gruppo, il cui Consiglio di amministrazione si è riunito oggi sotto la presidenza di Marina Berlusconi ed ha esaminato e approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, presentati dall’Amministratore delegato Antonio Porro. Per Mondadori, sostiene il gruppo, si tratta del "migliore risultato conseguito nel corso degli ultimi 15 anni".

Il gruppo editoriale milanese chiude il 2022 con ricavi netti a 903 milioni di euro, in crescita dell'11,8% rispetto al 2021, Ebitda adjusted a 136,3 milioni di euro, in aumento del 28,9% e marginalità pari al 15,1%.

Il cash flow ordinario si attesta a 70,2 milioni di euro rispetto ai 68,2 milioni di euro del 2021 e la posizione finanziaria netta Ifrs 16 è pari a -177,4 milioni di euro rispetto a -179,1 milioni di euro del 31.12.2021.

Il risultato netto di gruppo è pari a 52,1 milioni di euro, in crescita del 17,8% rispetto al 2021. Riguardo alla distribuzione del dividendo, per la cedola è stato proposto un prezzo pari a 0,11 euro per azione, per un totale di circa 28,7 milioni di euro, in crescita del 30% rispetto al 2021.

La cessione delle quote del quotidiano Il Giornale ad Angelucci. Ecco a quanto ammonta la cifra

Arnoldo Mondadori Editore ha firmato il contratto relativo alla cessione a Pbf della partecipazione, pari al 18,45% del capitale sociale, detenuta in Società europea di edizioni (See), editore del quotidiano Il Giornale.

Il corrispettivo provvisorio della transazione è stato definito in 3,7 milioni di euro e prevede un meccanismo di aggiustamento basato sulla posizione finanziaria netta e sul capitale circolante netto di See alla data del closing, contrattualmente prevista entro il 30 giugno 2023.

Ecco quanto vale il quotidiano Il Giornale

Secondo i dati, partendo dalla quota venduta, pari al 18,45% del capitale sociale alla cifra di 3,7 milioni di euro, il valore complessivo del quotidiano "Il Giornale" è stimabile in 20 miloni di euro