Propaganda Live, ospiti stasera: il dramma e i traumi dei bambini ucraini

Propaganda Live, ospiti stasera: in studio Francesca Mannocchi, Daniele Silvestri, che presenta il nuovo album, Paola e Chiara, madrine del pride

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Nel reportage di questa sera l'ospite Francesca Mannocchi racconta i traumi subiti dei bambini e adolescenti in Ucraina a causa del conflitto. Si possono definire vere vittime di guerra. Per gli ospiti musicali saranno in studio Daniele Silverstri, che presenterà il suo nuovo album e commenterà i principali temi di attualità, Paola e Chiara, amdrine del pride di Roma, e la musicista americana Nik West.

Tra gli ospiti fissi di Propaganda Live tornano anche questa sera Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi. Come ogni settimana ci sarà il monologo di Andrea Pennacchi, la satira di Makkox e la Social Top Ten con le notizie più curiose della settimana.