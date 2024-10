Pubblicità, agli Art Directors Club 2024 vince la campagna sul tema dell’infertilità

Pubblicità, oro agli 'oscar' della pubblicità italiana a "The Tabu Store"

Un oro, tre argenti, un bronzo, un premio speciale. È questo il ‘bottino’ portato a casa da Just Maria, la video company palermitana agli Art Director Club Awards 2024, il più importante riconoscimento italiano per la pubblicità.

L’agenzia e casa di produzione palermitana si è aggiudicata l’oro nella categoria “Copywriting” con il cortometraggio “The Tabù Store”, realizzato per la no profit CECOS, con la direzione creativa di Alessandro Albanese e Carlo Loforti (anche fondatori di Just Maria) e con la regia di Adolfo Allegra, film che seppur in maniera lieve, financo surreale, affronta un tema di grande rilevanza, ovvero quello dell’infertilità con una campagna di sensibilizzazione alla donazione di ovuli e spermatozoi, oggi più che mai – purtroppo - uno dei tabù di questo Paese “The Tabù Store” si è aggiudicato anche due argenti nelle categorie “Branded content no profit” e “Altri schermi no profit”, un bronzo nella categoria “Cultural insight” ed inoltre ha ricevuto anche il “Premio Speciale #LIFEHACKER” che ha riconosciuto all’agenzia il merito di aver trattato in comunicazione un tema così difficile come l’infertilità e raccontandone in maniera mirata e creativa i percorsi per affrontarla e superarla.