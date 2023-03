Pubblicità, crescono gli investimenti sulla radio a gennaio (+7,8%)

Crescono gli investimenti pubblicitari radiofonici. A gennaio, la pubblicità sulla radio ha registrato una crescita pari al 7,8%. A rivelarlo è dell’Osservatorio Fcp- Assoradio coordinato dalla società Reply. In particolare, a registrare le performance migliori sono i comparti Automotive, Abitazione, Turismo e Viaggi e Tempo libero.

Inoltre, come emerge dalle analisi Nielsen, nel mese di gennaio è da evidenziare una significativa crescita del volume, in secondi, degli spazi pubblicitari erogati (+ 16%)

“Siamo certamente soddisfatti di questo inizio d’anno e dei buoni segnali che arrivano da numerosi comparti merceologici e segmenti di clientela”, sostiene, come riporta Primaonline, il Presidente FCP-Assoradio Fausto Amorese.

“Lo scorso anno abbiamo inoltre lavorato molto alla programmazione di iniziative associative connesse con la nostra industry, volte ad analizzare e condividere con gli operatori del mercato l’articolata evoluzione che sta caratterizzando il comparto radiofonico. Abbiamo recentemente presentato Radioplus+, l’evento che intende partire dal grande successo di Radiocompass (realizzato per cinque edizioni) ampliandone ulteriormente la portata dei contenuti”.

“Ricordo”, continua, “che l’evento si svolgerà a Milano il 12 aprile (Teatro Manzoni) e a Roma (Spazio Novecento) il 13 aprile e che nell’appuntamento milanese premieremo i migliori spot andati in onda nel corso del 2022 ed i migliori spot inediti (quelli che non sono mai andati in onda).

“Sino al 24 marzo”, prosegue Fausto Amorese, “sono aperte le candidature nell’ambito del progetto “La Radio Premia” (www.laradiopremia.it) ed alla data odierna possiamo già contare su un consistente volume di adesioni, che ci auguriamo possa ulteriormente incrementarsi nel corso del prossimo mese.”