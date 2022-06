Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di questa sera 20 giugno 2022: l'Ad di Eni Descalzi ospite di Porro su Rete4

Il ricatto di Putin sulle forniture di gas e il rischio di razionamenti saranno il tema centrale domani sera a “Quarta Repubblica”, il talk show che Nicola Porro conduce il lunedì su Rete4, a partire dalle ore 21.25.

Altri approfondimenti saranno, inoltre, dedicati alla spaccatura nel M5S sull’invio di armi all’Ucraina alla vigilia delle comunicazioni del premier e del voto in Senato – presente in studio il vicepresidente del Movimento Michele Gubitosa – e alla riforma della giustizia, con il contributo di Gaia Tortora, in concomitanza con l’anniversario dell’arresto di suo padre Enzo, finito da innocente e con clamore in carcere il 17 giugno 1983.

Tra gli ospiti della puntata, il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri e l’imprenditore Giovanni Battista Vacchi. In scaletta, aggiornamenti in diretta sui combattimenti nelle regioni invase dall’esercito russo, l’emergenza siccità affrontata nel faccia a faccia con il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e le interviste con l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e con il filosofo Massimo Cacciari. Anche domani il punto di vista di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.