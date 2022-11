Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: questa sera si parlerà delle scontro tra Governo e ONG oltre all'aumento di capitale di MPS e gli attacchi all'arte da parte degli attivisti sul clima

Oggi 7 novembre 2022 torna Quarta Repubblica, il programma di appronfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale è lo scontro tra il nuovo Governo e le ONG nel Mediterraneo. Tra i servizi invece avremo un reportage sulla Danimarca, dove la maggioranza di centrosinistra riconfermata dalle elezioni si è detta favorevole a una politica "zero rifugiati" e alla creazione di un centro per richiedenti asilo in Rwanda. Ci sarà poi un'inchiesta sull'aumento di capitale da 2,5 mimliardi di Monte dei Paschi di Siena e un approfondimento sugli assalti dgli ecoattivisti per il clima contro le opere d'arte.

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera 7 novembre 2022

Il faccia a faccia della settimana sarà con il regista Enrico Vanzina. Tra gli ospiti della puntata, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni (Lega), la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S), il deputato e presidente di +Europa Riccardo Magi, il sociologo Luca Ricolfi, Cecilia Strada della Onlus ”ResQ-People Saving People”, il segretario generale della Federazione autonoma bancari italiani Lando Maria Sileoni, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci (presidente Colap), i giornalisti Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Tobias Piller, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Matteo Pucciarelli, Hoara Borselli. Anche domani gli interventi di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.