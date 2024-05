Rcs, lavoratori in sciopero: smart working e... Le richiesta a Urbano Cairo

Sciopero nazionale al gruppo RCS per domani, 24 maggio. Lo ha proclamato, la Segreteria Nazionale di Slc Cgil, con le altre organizzazioni sindacali di settore. Organizzazione del lavoro, gestione della turnistica e smart working i temi principali. “Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria globale lo smart working si è rivelato un modello efficace per assicurare la continuità lavorativa, senza compromettere la salute e il benessere dei dipendenti, e la produttività aziendale".

"Ciononostante, RCS Mediagroup ha rifiutato categoricamente di considerare questa modalità lavorativa come una soluzione permanente o almeno parzialmente integrata. Questo rifiuto -prosegue Guida- non tiene conto delle esigenze dei dipendenti di conciliare la vita lavorativa non quella privata e ignora i benefici accertati in termini di incremento della produttività e della qualità del lavoro svolto”, spiega la Segretaria nazionale, Giulia Guida.

La gestione del lavoro presso RCS Mediagroup “continua a essere caratterizzata dal mancato rispetto dell’accordo nazionale del 2023 che prevedeva alcuni vantaggi per i lavoratori. Una situazione -fa sapere Giulia Guida- che crea incertezza e frustrazione tra i dipendenti che hanno sempre contribuito fattivamente al lavoro in RCS”. La sindacalista definisce ‘inaccettabile’ la linea adottata da RCS Mediagroup e chiede che l’azienda “riveda in tempi brevi le sue politiche di gestione del lavoro”. Slc Cgil sostiene perciò le lavoratrici ed i lavoratori di RCS Mediagroup fa sapere di essere pronta “a proseguire, con tutte le azioni necessarie, la difesa dei loro diritti ed affrontare e governarele nuove sfide che attendono il settore in un confronto costruttivo cui i sindacati non si sono mai sottratti”.