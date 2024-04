Crac Visibilia, spunta il nome di Sallusti. Report: "Debiti a lui intestati". Video

Nella puntata di ieri sera di Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci, si è tornati a parlare anche del “caso Santanchè”, ossia delle operazioni poco trasparenti che ruotano attorno al fallimento di Visibilia, la società facente capo alla ministra del Turismo.

Nei documenti dell’indagine per falso in bilancio, bancarotta fraudolenta e truffa ai danni dello Stato, infatti, compare anche il nome dell’ex compagno della Santanchè, Alessandro Sallusti: i due, quando erano una coppia, erano anche in affari insieme e, rende noto Report, il direttore de Il Giornale si sarebbe prestato all’intestazine fittizia di un debito di una società della ministra, la cui mancata svalutazione ha contribuito a truccare i bilanci proprio di Visibilia.

Un fatto che, in realtà, Sallusti conferma ai microfoni della trasmissione: “Noi eravamo una famiglia, e quindi erano questioni intrafamiliari”.

L’ex compagno di Santanchè non risulta indagato, ma condivideva in usufrutto le quote della “D1 Partecipazioni”, che da Visibilia aveva ricevuto finanziamento di 700 mila euro. Il prestito, mai pagato perchè la D1 Partecipazioni era insolvente, avrebbe dovuto essere iscritto come una perdita nel bilancio di Visibilia.

Ed è qui che sarebbe entrata in gioco la figura di Sallusti: il credito inesigibile di quest’ultima società sarebbe stato ceduto in parte proprio al direttore de Il Giornale che, accollandosi il debito della D1 Partecipazioni, avrebbe permesso a Visibilia di occultare in parte la perdita, iscrivendola in bilancio come un credito che verrà sicuramente recuperato. Anche se alla fine il debito che si intesta Sallusti non verrà mai pagato.