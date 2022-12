Riso Gallo e Armando Testa portano online le ricette dei Grandi Chef

Guida Gallo, un itinerario attraverso i piatti capolavoro firmati dai grandi Chef italiani e internazionali, ora approda anche online. Riso Gallo, insieme all’agenzia Armando Testa, ha selezionato dieci ricette dell’11a edizione di Guida Gallo e le ha raccolte in un estratto digitale intitolato “da Guida Gallo: le tue Feste Gourmet”.

Non solo un ricettario con piatti capolavoro ideali per i menù natalizi, ma anche un modo per valorizzare e dare una veste contemporanea alla Guida cartacea, grande riferimento per il mondo dell’editoria gastronomica.

All’estratto è stata dedicata una sezione ad hoc sul sito di Riso Gallo, con una visual identity che mantiene la coerenza con l’estetica della Guida e che, allo stesso tempo, si adatta al contesto digitale: un percorso interattivo tra ricette capolavoro, con una journey semplice e intuitiva.

L’ecosistema pensato da Armando Testa ha previsto più touchpoint: un’attivazione social PR che ha coinvolto gli Chef come ambassador della Guida, la nuova sezione come hub digitale e collettore delle ricette e, infine, una campagna di DEM marketing con ottica drive-to-website. Un environment completo che ha integrato un progetto editoriale di primo piano con una fruizione totalmente nuova, in un perfetto esempio di ecosistema phygital.

Il progetto, online a partire dal 21 dicembre, sarà supportato da contenuti social pubblicati sulle digital properties di Riso Gallo. È così che la tradizione di questo itinerario del gusto, nato nel 1998, trova una sua dimensione contemporanea.