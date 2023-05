Roberto Fiori Rocco e Riccardo della Giovanna alla conquista del Medio Oriente

Alt Life Agency, la storia dei due creativi Roberto Fiori Rocco e Riccardo Della Giovanna

Giovani, forti e carichi di idee. Roberto Fiori Rocco e Riccardo Della Giovanna non si fermano per niente al mondo. I fondatori della nota agenzia di comunicazione “Alt Life Agency”, dopo quattro anni di marketing e contenuti creativi in Italia, decidono di intraprendere una nuova strada ed espandere il loro business nel Medio Oriente.

Ma facciamo un passo indietro, perché sono quasi cinque gli anni di vita di Alt Life Agency. Perché sono decine e decine le collaborazioni dell’agenzia con imprenditori, artisti, influencer e brand di alta moda. Perché sono centinaia i contenuti sulle piattaforme social dei due fondatori che di settimana in settimana continuano a generare valore.

Roberto Fiori Rocco ricorda ancora con emozione i momenti precedenti alla nascita dell’agenzia e all’incontro con il futuro socio, il filmmaker e direttore creativo Riccardo Della Giovanna: “Io mi occupavo di marketing per piccole medie imprese, ma la volontà era quella di crescere e raggiungere nuove realtà. Riccardo era alla ricerca di una strada che valorizzasse le sue capacità artistiche. Ci siamo incontrati ed è nata Alt Life Agency”.

I due si sono subito divisi i compiti. Roberto Fiori Rocco si sarebbe occupato di digital marketing, strategie per i social network, personal brand, crescita personale e business online; il video maker Riccardo Della Giovanna di creazione e produzione di contenuti.

La scalata di Alt Life Agency. Il marketing e l’alta moda