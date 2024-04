Che tempo che fa, anche stavolta Fazio porta l'ospite da urlo

Che tempo che fa domenica 14 aprile, anticipazioni: dopo la pausa di Pasqua torna Fabio Fazio

Questa sera su Nove e in streaming su discovery+ ritorna "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio dopo la pausa pasquale, con un ricco cast che include Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e altri.

Che tempo che fa domenica 14 aprile, ospiti

Tra gli ospiti in esclusiva per la TV italiana ci sarà la star internazionale Zendaya, celebre per il suo ruolo in "Dune - Parte Uno", "Dune - Parte Due" e la trilogia di "Spider-Man", nonché vincitrice di premi come Emmy e Golden Globe per la serie "Euphoria".

Che tempo che fa domenica 14 aprile, anche un Nobel tra gli ospiti

Altri ospiti di spicco includono Josh O'Connor e Mike Faist, protagonisti del nuovo film di Luca Guadagnino "Challengers", e il Premio Nobel per la Medicina 2023 Katalin Karikó, nota per il suo lavoro sui vaccini a mRna contro il Covid-19.

Che tempo che fa domenica 14 aprile, ospiti nazionali

La serata sarà arricchita da performance live di Emma e da interviste a personaggi come Luca Zingaretti, Elio Germano, Lilli Gruber e altri.

Che tempo che fa domenica 14 aprile, il Tavolo

Infine, la puntata si concluderà con "Che Tempo Che Fa - Il Tavolo", che ospiterà Zaynab Dosso, Francesca Fialdini, Giobbe Covatta, Enzo Miccio, Giovanni Esposito, Simona Ventura e nuovamente Emma.