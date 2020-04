Samsung: SAVE for Seniors torna in versione digitale

Anastasia Buda, Samsung: "In un momento di crisi siamo lieti di dare il nostro contributo con questa edizione speciale di SAVE for Seniors, perché possiamo offrire anche ai più anziani un supporto di fondamentale importanza, permettendo a tutti di restare vicini nella distanza”

In questo momento così particolare e difficile per il nostro Paese, che sta obbligando tutti i cittadini, inclusi anche molti anziani, all’isolamento o alla limitazione assoluta degli spostamenti e delle interazioni con il mondo esterno, Samsung ha deciso di offrire il proprio contributo con l’organizzazione di una nuova edizione online di SAVE for Seniors, il progetto di volontariato aziendale, nato per offrire le competenze tecnologiche del team di Samsung Electronics Italia a favore dell’educazione digitale degli over 65, grazie a sessioni di training che spaziano dall’uso sicuro dello smartphone alla possibilità di sfruttare le potenzialità dei dispositivi connessi per migliorare la propria vita.

I primi appuntamenti della nuova edizione digitale di Samsung SAVE for Seniors, che torna con alcuni contenuti dedicati utili ad aiutare gli anziani a gestire alcune problematiche che stanno vivendo in questo particolare momento e per farli vivere un momento di socialità con altri coetanei, sono previsti nelle giornate di martedì 21, giovedì 23, martedì 28 e giovedì 30 aprile, con collegamenti in video call dalle ore 10 alle 11. Per offrire il servizio a quanti più anziani possibile, l’azienda ha già attivato la rete di contatti dei propri dipendenti, e creerà per l’occasione delle classi virtuali di circa 15/20 studenti senior. Tutti gli over 65 interessati a partecipare possono inviare la propria richiesta di iscrizione a sei.citizenship@samsung.com.

I temi trattati da questa nuova edizione speciale di SAVE for Seniors sono pensati per aiutare i senior a relazionarsi con i propri cari attraverso la messaggistica istantanea, le videochiamate e i social network, riuscire ad essere autonomi per la spesa online, tenersi informati oppure svagarsi con attività culturali interattive come la visita virtuale di un museo.

“Da oltre 25 anni, Samsung in Italia si contraddistingue per lo sviluppo di iniziative altamente innovative in diversi ambiti - dall’arte alla scuola, dalla sicurezza alla formazione professionale – tutte volte a valorizzare il digitale a supporto di specifiche esigenze locali. E la formazione e la sensibilizzazione ad un utilizzo consapevole della tecnologia è una delle nostre prerogative. E, in un momento così particolare per il nostro paese, che sta mettendo in difficoltà tantissime persone, soprattutto anziane, siamo lieti di poter dare il nostro contributo con l’annuncio di questa edizione speciale di SAVE for Seniors, perché mai come oggi la tecnologia può offrire anche ai più anziani un supporto di fondamentale importanza, permettendo a tutti di restare vicini nella distanza, sfruttando al massimo i benefici del digitale” ha commentato Anastasia Buda, Corporate Social Responsibility Manager di Samsung Electronics Italia.

SAVE for Seniors rientra in SAVE – SAmsung Volunteer Employee, il programma aziendale, che coinvolge l’intera popolazione dell’azienda e che ha l'obiettivo di consentire ai dipendenti di svolgere un ruolo attivo in progetti concreti per il bene comune. Si tratta dell’ultimo progetto in termini di tempo intrapreso in questo senso, dopo SAVE for Milan e SAVE for Roma, progetti in cui i dipendenti Samsung hanno riqualificato rispettivamente il parco milanese Forlanini e il plesso scolastico romano “Aldo Fabrizi”, e SAVE for Kids, l’iniziativa dedicata alla ristrutturazione degli spazi del Centro Benedetta D’Intino a Milano.

Da poco Samsung Electronics Italia ha annunciato anche il proprio supporto all’iniziativa Milano Aiuta, lanciata negli ultimi giorni dal Comune di Milano per il sostegno attivo alla cittadinanza milanese in difficoltà per l’emergenza Coronavirus, mettendo a disposizione le competenze tecnologiche del proprio team a favore degli anziani e i soggetti a rischio del territorio milanese.