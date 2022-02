Sanremo 2022, Lucarelli a Fiorello: "Termometro rosso, non poteva entrare"

Sanremo 2022, la stoccata di Lucarelli a Fiorello: "Il termometro era rosso, non poteva entrare". Ma c'è la spiegazione

Sanremo è appena iniziato ed è già polemica. Prima di entrare in scena sul palco dell’Ariston, ieri Fiorello si è dovuto, come da prassi, misurare la febbre con l’apposito termometro. Tutto normale, se non fosse che la luce led abbia dato come risultato rosso. Tecnicamente, lo stesso risultato di una temperatura troppo alta.

Verde invece il Led quando il comico ha puntato l’apparecchio sulla fronte degli spettatori in platea o su quella del maestro Leonardo De Amicis. Ad accorgersi dell’accaduto, la giornalista di Domani Selvaggia Lucarelli, la quale non ha potuto resistere alla tentazione e ha pubblicato un post su Twitter con scritto: “Comunque non vorrei dire, ma il termometro di Fiorello ha segnato rosso, non potrebbe entrare all’Ariston”.

Ma, sembra che le spiegazioni al misfatto non manchino. Come riporta il Fatto Quotidiano, “In realtà non ha funzionato”, ha scritto un utente sotto al post di Lucarelli. Qualcun altro invece ha fatto notare: “Era il riflesso degli schermi”, o “Diventa rosso anche quando non riesce a leggere la temperatura”, oppure, “Se lo è sparato sugli occhiali”. Così esplode e si smonta da solo il primo “caso”, tutt’altro che positivo, della 72esima edizione del Festival di Sanremo.