“Ho scelto di fare le canzoni per inventarmi la realtà nel momento in cui la realtà in cui sto non mi piace. […] Il bello di fare quello che facciamo noi è che possiamo creare quello che vogliamo con le parole”. Così il cantante Olly, vincitore del 75° Festival di Sanremo con la canzone “Balorda nostalgia”.