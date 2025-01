Sanremo, gli ascolti record del Festival

Carlo Conti si prepara per il suo grande ritorno a Sanremo. Dopo aver già guidato il Festival per ben 3 volte consecutive (dal 2015 al 2017) questa volta riceve il testimone da Amadeus, che ha guidato la kermesse canore per cinque volte consecutive. Segnando dei record negli ascolti tv che restano nella storia.

Guardando la finale del sabato, che ha solitamente la massima attenzione del pubblico, infatti, l'ultima serata di Ama (con Fiorello) fu leggendaria: 14.301.000 spettatori pari al 74.1% di share nella notte che incoronò la vittoria di Angelina Mango davanti a Geolier e Annalisa.

Amadeus riusci a battere se stesso. E dire che aveva già compiuto imprese importanti. Nel 2023 Amadeus aveva chiuso Sanremo con 12.256.000 spettatori e il 66.04% di share sulle note di Marco Mengoni e la sua "Due vite". Nel 2022 erano state 13.380.000 le persone sintonizzate su Rai1 con il 64.9% nel sabato che vide il successo di Mahmood e Blanco e la loro 'Brividi'. Nel 2021 si toccò quota 10.715.000 con il 53.50% (vittoria dei Måneskin con "Zitti e buoni") e nel 2020 Sanremo nel segno di Antonio Diodato, con “Fai rumore”, si chiuse con 11.477.000 con uno share del 60.60%.

Un occhio all'epoca pre-Amadeus. I due Festival di Claudio Baglioni? Nel 2019 10 milioni 622 mila telespettatori con il 56.5% per vedere la vittoria di Mahmood con Soldi, mentre l'anno precedente la finale con la vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro ('Non mi hanno fatto niente') aveva raccolto una media di 12 milioni 125 mila telespettatori pari al 58.3% di share.

Come si diceva, Carlo Conti era già stato protagonista di tre Festival. Nel 2017 assieme a Maria De Filippi, l'edizione di Francesco Gabbani e Occidentali's Karma, la finale venne vista da 12.022.000 di telespettatori con il 58,4% di share. Il Conti-bis del 2016 ottenne 11.223.000 telespettatori con il 52,52% di share (malgrado la concomitanza dello scontro scudetto Juventus-Napoli) e vide il successo degli Stadio con Un giorno mi dirai. Il primo Conti, anno 2015, si chiuse a quota 11.843.000 spettatori (54,21%) mentre Il Volo cantava 'Grande Amore'.

E ancora. Sanremo 2014 realizzò 9.348.000 e il 43,51% con Fabio Fazio per assistere al trionfo di Arisa con 'Controvento'. A proposito del conduttore di Che Tempo che fa: l'anno prima - 2013 - aveva ottenuto 13.012.000 e 53,80% con la prima vittoria di Marco Mengoni con L'Essenziale.