La Stampa: sciopero dei giornalisti di due giorni

I giornalisti de La Stampa sono in stato di agitazione per scelte di direzione e aziendali non condivise

Durante la riunione de La Stampa di mercoledì 19 ottobre, i giornalisti hanno deciso di affidare al Comitato di redazione un pacchetto di due giorni di sciopero.

Questa la nota dei rappresentanti sindacali, diffusa da Fnsi.it: «Accanto ad alcuni nodi irrisolti legati all’organizzazione e ai carichi di lavoro, lo stato di agitazione si è imposto in seguito all’intenzione annunciata dalla direzione e dall'azienda di voler procedere all’unificazione di alcune redazioni liguri de La Stampa e del Secolo XIX, testate della stessa proprietà».

La nota continua spiegando che nelle prossime settimane verranno approfonditi tutti i dettagli di questa operazione, primi tra tutti l'eventuale ricaduta occupazionale di giornalisti e collaboratori e la tutela della qualità dell’informazione offerta dal giornale diretto da Massimo Giannini.

La Stampa è un quotidiano con sede a Torino. È il quarto quotidiano italiano per diffusione. È stata fondata con la testata Gazzetta Piemontese e ha assunto il nome attuale nel 1895. Il 23 aprile 2020 Maurizio Molinari lascia la direzione per assumere quella di La Repubblica; al suo posto arriva Massimo Giannini, ex direttore di Radio Capital ed ex conduttore di Ballarò su Rai 3.