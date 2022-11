selvaggia lucarelli attacca francesca fagnani. le parole di fuoco

"Vuole vincere nel senso che sono interviste che illuminano più lei che l’intervistato, tutto qui"

Non solo Carolyn Smith.Intervistata da Davidemaggio.it, Selvaggia Lucarelli attacca la collega giudice di Ballando con le stelle, da cui la dividono sia questioni tecniche sull'approccio al ruolo sia giudizi nel merito su Enrico Montesano ("Lo rivuole a Ballando? Meglio che studi la storia oltre che la lingua italiana"). Ma se la prende anche con Francesca Fagnani, che avrebbe voluto intervistarla a Belve, fortunato e irriverente programma di faccia a faccia di Rai2.

Secondo la Lucarelli, che non nutre grandi simpatie per la Fagnani, sostiene che la giornalista "vuole vincere, non conoscere l’intervistatore". "Vuole vincere nel senso che sono interviste che illuminano più lei che l’intervistato, tutto qui". Anche per questo motivo la Lucarelli ha declinato l'invito e rinunciato a farsi intervistare.

"Mi sono giustificata più volte per non essere andata da lei che per non aver battezzato mio figlio, non ho ben capito perché! Non ho voluto farmi intervistare anche dal bravo Cattelan e da molti altri, ma nessuno me ne chiede conto, comincio a pensare che Belve sia una specie di leva obbligatoria. Sono obiettore di coscienza!".

E ancora: "Se dai potenziali intervistati è vissuto come un atto di coraggio è un problema, perché vuol dire che l’intervista è percepita come una imboscata. Funziona per chi intervista, meno per chi viene intervistato perché non c’è ascolto, ma provocazione".