Siemens Healthcare, Roberta Busticchi nominata nuova presidente e Ceo

Siemens Healthcare rinnova i propri vertici, Roberta Busticchi è la nuova Presidente e Amministratrice delegata

A partire dal 19 gennaio, Roberta Busticchi succede a Clara Sattler De Sousa e Brito in qualità di presidente e amministratore delegato di Siemens Healthineers in Italia. Con oltre vent'anni di esperienza nel settore - in società quali J&J, Medtronic e Abbott - e responsabilità a livello nazionale e internazionale, Busticchi, classe 1973, guiderà un team competente e consolidato verso nuovi obiettivi di innovazione, spiega una nota dell'azienda, leader nell'ambito della tecnologia medica.

Contestualmente, Clara Sattler de Sousa e Brito assumerà il ruolo di Senior Vice President Global Head of Sales della Divisione Advanced Therapies di Casa Madre, ad Erlangen. "Siamo molto lieti di accogliere Roberta Busticchi come Presidente e Amministratore Delegato di un paese strategico come l'Italia", ha dichiarato Sourabh Pagaria, Executive Vice President e Head of Southern Europe Siemens Healthineers.

"Roberta è una leader con un curriculum di prim'ordine nel settore medicale e con molteplici storie di successo all'attivo nella gestione di team di sviluppo prodotto, vendita e marketing, sia a livello locale che internazionale. Siamo certi che, forte della sua ampia esperienza nel settore, Roberta sarà in grado di garantire a Siemens Healthineers un percorso di continuità e forte crescita, rafforzandone ulteriormente la posizione di partner strategico per gli operatori sia pubblici che privati".