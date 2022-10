Skechers denuncia Hermès: ha copiato un brevetto

Skechers ha fatto causa a Hermès International ed Hermès Paris per aver violato un suo brevetto.

Skechers Usa, la terza azienda di scarpe sportive più vendute negli Stati Uniti, ha fatto causa a Hermès International ed Hermès Paris, la nota azienda francese di moda, per la riproduzione illegale della sua suola con tecnologia Massage Fit, inserita dall’azienda americana nella serie ‘skechers go walk’.

Come ha diffuso Pambianconews, il quotidiano dedicato a imprenditori, manager e opinion leader, Skechers ha annunciato ieri di aver citato in giudizio l'azienda francese presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Southern di New York, a Manhattan.

Proprio quest'anno Hermès ha introdotto l’Éclair e l’Envol, due modelli di scarpa che contengono una suola e una sottosuola, incriminate per la presunta violazione di brevetto.

Un portavoce di Skechers ha detto: “Skechers investe anno dopo anno enormi risorse in ricerca e sviluppo per introdurre nelle calzature una tecnologia all’avanguardia, unica ed emozionante per i suoi clienti.

È deludente che una società della reputazione e della caratura di Hermès abbia scelto di copiare e violare i disegni brevettati di Skechers.

Nonostante Skechers preferisca sempre competere nel mercato piuttosto che nella sala di un tribunale, la compagnia non ha altra scelta che cercare un ricorso legale quando i concorreti calpestano palesemente i nostri diritti”.