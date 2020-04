#SmartvillageCloud, l'idea di Christian Gaston Illan in tempi di coronavirus

È un periodo di cambiamento, nel quale ognuno è chiamato a fare un passo indietro e a mettersi in discussione. Ebbene questo 2020 è iniziato nel peggiore dei modi per alcuni versi; per altri può essere inteso come un ritorno ai valori essenziali che per un periodo potevano essersi assopiti. Ma quando questo periodo sarà passato, il mondo sarà lo stesso? Nell’incertezza di una nuova realtà si aprono anche un’infinità di possibilità. Un oceano di nuovi orizzonti che si apriranno davanti a noi. E proprio su questa spinta che in una domenica una coppia di creativi ha immaginato un posto dove ritrovare le proprie persone. Una specie di “small world” dove amici ed imprenditori si potessero ritrovare mettendo a disposizione il proprio sapere, novità e soprattutto ricreando il proprio networking.





#SmartvillageCloud nasce proprio così dall’imprenditore italo-argentino Christian Gaston Illan (ndr CEO e Founder di iLoby) e la sua compagna Maria Giulia Linfante. Un progetto che ha come obiettivo principe quello di far interagire imprenditori milanesi e non, che attuano in campi differenti: moda, musica, teatro, wellness, cucina, arte, mondo tech ma non solo. Compositori, ballerini, attori, doppiatori, direttori di orchestra, chef.

#Smartvillage Cloud lancia il partner Campari Academy venerdì 10 aprile

E Venerdì 10/04 una sorpresa per tutti. Alle ore 19.00 vi sarà di fatto il primo evento: in hang out ovviamente! Con partner Campari Academy, i membri di questo gruppo esclusivo potranno imparare i fondamenti per preparare dei perfetti Sprizt, Negroni e Americano. A capitanare il gruppo il master bartender Nicola Scarnera e Gustavo Cali il manager Campari Academy. Un mondo caleidoscopico dove l’unico limite è l’immaginazione.

Link invito: https://meet.lync.com/davidecamparimilano/gustavo.cali/2MLRCQKW