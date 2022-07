Sudo e Basta, il nuovo tormentone dell'estate firmato Maccio Capatonda

Sudo e Basta, il singolo estivo di Maccio Capatonda fa il boom di visualizzazioni

In un’estate caratterizzata da un interminabile anticiclone africano e da tasse e bollette scottanti… arriva il brano piu’ irreverente e divertente della stagione. La canzone racconta l’assurda (ma non troppo) storia di un padre e un figlio che non possono economicamente permettersi una vacanza. E quindi si arrangiano come possono: trascorrere dei giorni di relax in casa con tanto di ombrellino, sacchi di sabbia e un mare… di sudore!!