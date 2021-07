Tg2Post, boom di Luca Moriconi che batte Stasera Italia

Esordio da conduttore con il botto per Luca Moriconi, inviato politico del Tg2 che da giovedì 22 luglio sostituisce nel periodo estivo Manuela Moreno alla guida di Tg2Post.Lo share ha fatto registrare il 6,2% nella prima puntata battendo i diretti concorrenti di Rete4 di Stasera Italia (5% nella prima parte, 5,7% nella seconda). Venerdì scorso Tg2Post ha superato anche In Onda (5,9% contro 5,6%).Ottimi ascolti anche martedì, con il programma di Moriconi che ha totalizzato 1.104.000 spettatori e il 5,7% battendo di nuovo la concorrenza Mediaset e dando del filo da torcere a La7. E Mercoledì (ieri 28/07) Tg2Post ha totalizzato il 6,3% di share con 1.133.000 spettatori contro il 5,7% di Stasera Italia news e il 5,3% di In Onda.

Una conferma per i venti minuti di approfondimento del Tg2 e un nuovo colpo del direttore Sangiuliano che ha scommesso sul nome di Luca Moriconi. 43 anni, già giornalista parlamentare, Moriconi è stato strappato a Rainews24 dove ha lavorato con i direttori Maggioni e Di Bella.

Conduzione fresca e dinamica, padronanza del linguaggio e dei tempi televisivi. Una scommessa già vinta.