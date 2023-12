Tg5, il direttore Mimun tratta la liquidazione: al suo posto Cesara Buonamici

Mediaset, Mimun tratta la liquidazione

Clemente Mimun tratta la liquidazione e si avvia verso l’uscita da Mediaset. È l’indiscrezione lanciata dal sito Dagospia che parla di una trattativa già avviata con i legali di Cologno Monzese.

Mimun, direttore del Tg5 da 16 anni, lascerebbe il posto a Cesara Buonamici, storico volto del telegiornale della quinta rete.

In una recente intervista rilasciata al Messaggero, Mimun ha dichiarato che alla pensione ancora non ci pensa e che "il tempo per lucidare le medaglie non è ancora arrivato”.

Buonamici, attualmente, è impegnata nel ruolo di opinionista al Grande Fratello, ma questo non sarebbe da intralcio al nuovo ruolo.