Ticketmaster sceglie Connexia per Pr e digital marketing

Ticketmaster, specializzate nella vendita dei biglietti per eventi live a livello mondiale (500 milioni di transazioni all’anno in 35 Paesi nel mondo e secondo sistema in Italia nell'ultimo biennio), al termine di una gara con divwersi player coinvolti, ha scelto Connexia per lo sviluppo della strategia di comunicazione per il 2024.

L'agenzia del gruppo Retex presiederà tutte le iniziative di media relation e influencer marketing del brand. Non solo, Coordinerà l’ideazione e la produzione di contenuti dedicati per le principali properties social del marchio, e le attività di ottimizzazione Seo.

Obiettivo è di salire nell’awareness e rafforzare l'identità digitale di Ticketmaster, anche in chiave di acquisition e retainment dei clienti. Nei progetti, come viene spiegato, ci sarà una campagna digital originale, che racconti lo spirito giovane, fresco e innovativo che ha reso Ticketmaster uno dei maggiori player dell’intrattenimento dal vivo.

“Siamo davvero contenti di poter lavorare con un partner di esperienza come Connexia, una realtà che condivide con noi i valori di trasparenza e appartenenza auna comunità estesa e variegata " dichiara Marco Caspani, Head of Sales & Marketing di Ticketmaster Italia. "Lavoreremo insieme per rafforzare la relazione con i nostri utenti e condividere i valori del brand, di una realtà sempre più vicina e connessa con le persone. Il tutto con l’obiettivo di arricchire il nostro racconto e l’awareness di Ticketmaster con la creatività unica che ci contraddistingue”.

“Essere al fianco di Ticktmaster in un progetto con una componente strategica così interessante e sfidante ci rende particolarmente orgogliosi — commenta Massimiliano Trisolino, Managing Partner Strategy & Creativity di Connexia — Insieme daremo vita a un racconto distintivo, che contribuisca a rafforzare il posizionamento del brand e ne innovi i linguaggi, rendendolo sempre più moderno e attrattivo”.