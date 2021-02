Twitter, un’etichetta per riconoscere gli account politici

Twitter: anche in Italia etichette speciali per politici e organi statali

Twitter allargherà il sistema delle etichette speciali per politici e organi statali, in modo da renderli più riconoscibili a tutti. La novità, legata al ruolo sempre più sensibile della politica-social, dal 17 febbraio sbarcherà anche in Italia per gli account governativi, così come in altri 15 paesi.

L'iniziativa è stata inaugurata a fine 2019 in preparazione alle elezioni presidenziali Usa, e poi applicata a tutti i candidati, e dapprima allargata ad alcuni Paesi, ovvero i cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Cina, Federazione Russa, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.